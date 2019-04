L'avís d'una agent fora de servei permet detenir dos individus per robar en un habitatge

Els homes van escalar per la façana per entrar al domicili i la policia els va enxampar ‘in fraganti’ quan en sortien

Actualitzada 09/04/2019 a les 12:18

La Policia Local d’Altafulla va detenir, ahir dilluns 8 d’abril, dos homes com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. La detenció es va poder produir gràcies a l’avís d’una agent fora de servei, la qual va enxampar als individus ‘in fraganti’ sortint de l’habitatge tot descendint per la façana de l’edifici.Els fets es van produir cap a les 10.50h, quan una agent fora de servei va demanar reforços a la Policia Local d’Altafulla per a la detenció de dos individus a l’estació. Es tractava de dues persones que la policia havia vist sortint d’un domicili tot baixant per la façana d’un edifici de Via Augusta, per on havien escalat per entrar a robar en un habitatge de segona residència.Una dotació de la policia local i una patrulla dels Mossos d’Esquadra es van dirigir al lloc on l’agent tenia retinguts els presumptes lladres. El cos autonòmic es va emportar els detinguts.