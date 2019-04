Impulsaran un centre d'interpretació del patrimoni cultural de la Conca de Barberà

L’ens ha rebut una subvenció del fons europeu FEDER d’1,1 milions d’euros per tirar-lo endavant

Actualitzada 09/04/2019 a les 20:33

Un immoble amb història

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà impulsarà el Centre d’Interpretació del Patrimoni Cultural de la Conca de Barberà gràcies a una subvenció del fons europeu FEDER. L’equipament se situarà en un edifici annex a la seu de l’ens, conegut com a Cal Masip, que en el futur també podria rebre dependències del Consell. S’hi preveu una inversió de 2.353.000 euros, dels quals 1.176.000 arribaran procedents d’aquest ajut. La resta s’espera que els puguin aconseguir amb aportacions d’altres administracions. El projecte hauria d’estar acabat com a màxim a finals del 2023. Els diners procedents d’Europa també permetran millorar la senyalització de diferents elements patrimonials de la comarca.El president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Francesc Benet, ha detallat que el nou Centre d’Interpretació del Patrimoni Cultural de la Conca de Barberà estarà distribuït en cinc espais: la llegenda de Sant Jordi i el Montblanc medieval, les meravelles de la Conca, les catedrals del vi i el trepat, la Ruta del Cister i espais naturals i paisatge. El Centre d’Interpretació «donarà a conèixer les qüestions més rellevants a nivell turístic de la nostra comarca», ha remarcat el president. Benet s’ha mostrat molt satisfet perquè «poques vegades el fons FEDER dona el 100% de l’import que demanes», com ha estat aquest cas. Tot i això, per completar el pressupost fins als 2,3 milions d’euros necessaris, ha indicat que caldrà parlar amb altres administracions.Cal Masip compta amb una superfície de 1.000 metres quadrats i a més té el valor que es troba just al costat del Palau Alenyà, actual seu de l’ens comarcal. L’immoble va estar en venda durant anys i està abandonat des de l’any 2003. L’Ajuntament de Montblanc el va comprar i el va cedir al Consell Comarcal per dur-hi a terme un projecte d’aquestes característiques i que estava aturat per falta de finançament.El projecte que el Consell Comarcal havia presentat a la convocatòria FEDER agrupava quatre actuacions de tipus turístic i cultural sota la denominació «Preservació, difusió i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de la Conca de Barberà». A més de les obres a Cal Masip, amb els diners del fons FEDER també se senyalitzaran rutes a peu i BTT del GR-175, i es milloraran els accessos a l’ermita dels Sants Metges de Sarral i la senyalització d’elements del patrimoni arquitectònic de la comarca.Cal Masip, al número 16 del carrer de Sant Josep, se’l reconeix per una portalada verda amb una persiana abaixada des dels anys setanta. Era l’entrada d’una botiga de queviures -coneguda com Cal Saboner, ja que la família s’havia dedicat a fabricar sabó-, amb una casa annexa i pati interior, de dimensions considerables. Abraça pràcticament tota una illa, on també hi ha un restaurant i el Consell.Benet ha comentat estudiaran la possibilitat de restaurar la botiga de Cal Saboner. En cas que sigui així «albergaria el servei de consum del Consell Comarcal». Tècnics municipals que van entrar a l’interior les darreres setmanes van quedar sorpresos de la conservació de la botiga, pràcticament amb el mateix aspecte que el dia en què els propietaris van abaixar la persiana.Malgrat l’estat d’abandó, encara preserva la caixa registradora, bàscules, ampolles de vi i productes de neteja i higiene de l’època, d’unes marques que avui en dia que ja no existeixen. És per això que l’Ajuntament vol organitzar-hi unes jornades de portes obertes per donar l’oportunitat als montblanquins de veure la botiga per dins. Prèviament, s’assegurarà l’edifici i se sanejaran els accessos.