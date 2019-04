El Nou Moviment Ciutadà per Cambrils presenta els deu primers integrants de la llista

A Oliver Klein l’acompanya com a número 2 l’empresari cambrilenc Enric Daza mentre que Natàlia Pleguezuelos, jove emprenedora, ocupa el tercer lloc

Actualitzada 09/04/2019 a les 11:21

Integrants de la llista

Oliver Klein Bosquet Enric Daza Micol Natàlia Pleguezuelos Berlanga Antonio Martínez Martínez Gerda Wagenaar Rosa Maria Carrasco Font José Ángel García Cantón Aureli Sirvent Garcia Pablo Arrogante Arrogante Neus Bosquet Pujol Francisco Muñoz Serrano

El candidat a l’alcaldia de Cambrils per l’Nou Moviment Ciutadà (NMC), Oliver Klein, va presentar ahir dilluns les deu persones que l’acompanyen els primers llocs de la llista. El líder de la formació independent el defineix com «un equip cohesionat, consolidat i consensuat» perquè la llista ha nascut a través d’un procés de primàries «molt participatiu».A Oliver Klein l’acompanya com a número 2 l’empresari cambrilenc Enric Daza mentre que Natàlia Pleguezuelos, jove emprenedora, ocupa el tercer lloc. Antonio Martínez, vicepresident de l’Associació de Ràdio Taxi de Cambrils ocupa la quarta posició; la gerent del gimnàs Cambrils Port, Gerda Wagenaar, és la cinquena; i la graduada social Rosa Maria Carrasco és a la sisena posició. La llista dels primes es completa amb l’enginyer industrial José Angel Garcia (7), l’especialista en logística Aureli Sirvent (8), Pablo Arrogante (9), Neus Bosquet (10) i Francisco Muñoz (11).L’NMC en l’elaboració del programa electoral que naixerà a través de les aportacions dels militants i simpatitzants, de l’experiència municipal, i de les reunions mantingudes amb representants de les associacions i entitats del municipi.