Comissió entre Foment i el territori per executar el futur ferroviari

L’alcalde de Salou, Pere Granados, assegura que la nova estació podria començar a construir-se a finals d’any

Actualitzada 09/04/2019 a les 21:33

El Ministeri de Foment, la Generalitat i els ajuntaments de Salou, Cambrils, Vila-seca, Tarragona i Reus es constituiran en una comissió tècnica amb el Ministeri de Foment per desenvolupar les futures infraestructures ferroviàries al Camp de Tarragona. Aquest ha estat el compromís més destacat que han arrencat els alcaldes d’aquests municipis i el conseller de Territori, Damià Calvet, del secretari d’Estat d’Infraestructures, Pedro Saura, en la reunió que han mantingut avui a Madrid per traslladar-li l’acord estratègic consensuat entre tots.A banda d’aquesta comissió estratègica, l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha anunciat –després de la reunió– que aviat es redactarà el projecte bàsic de la nova estació de trens que haurà de construir-se on hi és ara el baixador de PortAventura per donar resposta al tancament de l’actual un cop es desmantellin les vies del tren, tal com està previst. «L’estació podria començar a construir-se a finals d’any i, també allà, es farà una nova estació d’autobusos que estarà connectada amb la de ferrocarrils», ha apuntat Granados.L’acord que s'ha trasllada avui a Foment inclou la creació, per part de la Generalitat, d’una nova línia R17 que connectarà l’estació de Salou-Port Aventura i Barcelona amb quatre freqüències al dia. Aquesta nova línia exigirà una actuació d’ampliació i millora de l’estació de Salou-Port Aventura i el reforç de les rodalies.Per la seva banda, la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vila-seca, Manuela Moya, ha destacat avui que «Vila-seca té una posició central en el futur, doncs té una part molt important de les servituds que es generaran amb les infraestructures que han de donar resposta a les necessitats de mobilitat de tota la població». Moya ha explicat que els representants del Ministeri de Foment s’han compromès a estudiar la necessitat de la construcció de la reivindicada estació intermodal al sud de l’aeroport de Reus, com a estació central de tot el nus ferroviari i de transport que es crearà.La reunió d’aquest dimarts és la primera que es celebra al màxim nivell entre representants de diferents administracions i amb un document consensuat per totes les parts, que aborda les necessitats del territori, tenint en compte les infraestructures en funcionament i també aquelles a desenvolupar en els anys vinents.En la reunió s'ha decidit constituir una comissió tècnica de treball conjunta per tal d’analitzar i avançar en els estudis i treballs sobre les propostes presentades. Seguidament, es constituirà una comissió política per tal de fer seguiment dels treballs tècnics i vetllar pel compliment del document d’acord presentat. En les setmanes vinents, les diferents administracions nomenaran els representants de les comissions per tal de començar a treballar com més aviat millor en el full de ruta conjunt.