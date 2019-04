Buch lliura 223 felicitacions durant el Dia de les Esquadres a Vila-seca

El conseller d’Interior ha encoratjat els Mossos a respondre als «atacs» i «desprestigis» amb professionalitat i ha lloat la tasca del cos policial

Davallada del 37% en accidents mortals

223 felicitacions

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha encoratjat els Mossos d’Esquadra a fer cas omís de les «crítiques injustes» que tenen la intenció de «desprestigiar» el cos i a superar-ho amb la professionalitat que sempre ha demostrat la policia catalana. Segons Buch, aquests «atacs» forma part d’una «voluntat caduca». «S’agafa més aviat a un mentider que a un coix», ha afirmat durant l’acte de celebració del Dia de les Esquadres de la Regió Policial del Camp de Tarragona, aquest dimarts a Vila-seca. Buch ha lloat la tasca del cos policial davant de moments «complicats i difícils», com els atemptats del 17 d’agost del 2017, així com també en tasques quotidianes del dia a dia. També ha advertit que apareixeran més «adversitats» i «reptes» a superar i que el cos creixerà amb la incorporació de 2.000 agents en els pròxims tres anys.Buch ha destacat que venen «bones perspectives» per al cos i que les noves promocions permetran donar resposta a la manca d’efectius dels últims anys. També ha fet esment de la nova llei de la policia catalana, posant èmfasi en la importància de la cooperació amb altres cossos. Finalment, ha anunciat una nova sala que es posarà en marxa a l’edifici 112 a Reus.Per la seva banda, l’intendent Ramon Chacón, cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, ha destacat que el territori ha registrat el millor balanç delinqüencial de tot Catalunya i que s’han assolit els objectius de reduir els accidents mortals -en un 37%- i els robatoris amb força a l’interior de domicilis -un 9%-, un delicte que ha tendit a l’alça en els darrers anys a les comarques tarragonines i que, segons Chacón, costa d’aturar i causa gran sensació d'inseguretat.L’intendent ha destacat l’assoliment d’aquests dos objectius, malgrat que el cos policial s’hagi vist immers en una «tempesta perfecta», referint-se al moment actual. Segons ha dit Chacón, els Mossos d'Esquadra es deuen als principis de «legalitat», «proporcionalitat» i, sobretot, als de «neutralitat» i «imparcialitat política». Sense aquests principis, s’és «una policia condemnada al fracàs», ha manifestat. «Hem estat fiscalitzats, però això ens ha enfortit», ha conclòs.En el decurs de la commemoració, celebrada al centre de convencions de Port Aventura, s’han lliurat 223 felicitacions a membres del cos, policies locals i ciutadans. En concret, 169 han estat per a mossos, 3 per a servei a l’administració i 51 externes; 9 medalles de bronze amb distintiu blau per a trajectòria i actuacions policials dels Mossos d’Esquadra i també una medalla de bronze amb distintiu blau a títol pòstum. També s’han lliurat onze medalles més externes, de les quals vuit són per l’atemptat de Cambrils, una placa commemorativa i sis mètopes.