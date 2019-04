Auxili, Pupil·les, JoKB i Júlia Colom se sumen al cartell de l'Acampada Jove 2019

La 24a edició del festival se celebra del 18 al 20 de juliol a Montblanc

Actualitzada 09/04/2019 a les 20:03

Auxili, Pupil·les, JoKB i Júlia Colom són els grups que s'han sumat al cartell de la 24a edició de l'Acampada Jove 2019, que se celebrarà del 18 al 20 de juliol a Montblanc. Entre els grups ja anunciat al certamen hi actuarà Green Valley, Doctor Prats, Huntza, Andana, Oques Grasses, Tribade, Koers, Obeses, Zoo, Train to Roots i La Otra & las Locas del Co. L'Acampada Jove, el festival organitzat per les Joventuts d'Esquerra Republicana i l'Associació Cultural Acampada Jove, tindrà lloc per onzè any consecutiu a Montblanc. Anteriorment, l'Acampada s'ha celebrat a Sant Celoni (2005 – 2008) i Arbúcies (1996 – 2004).