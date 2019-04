Aturen el desnonament d'Aurora, a Torredembarra

El nou desnonament encara no té data

Actualitzada 09/04/2019 a les 19:52

El desnonament programat per a aquest dimarts a les 12 hores en un habitatge del passeig de l’Estació de Torredembarra es va aturar provisionalment.Segons li va comunicar l’Ajuntament a la família afectada, el nou desnonament no té encara una nova data definida. La Mesa d’Emergència de la Generalitat encara no ha concedit una alternativa habitacional per a Aurora i la seva filla menor d’edat, de deu anys.Tot i que la carta d’emergència va ser lliurada des de fa pocs mesos, el consistori és conscient de la situació de vulnerabilitat d’aquesta família. La mare és de baixa des de fa nou mesos i rep prestació de Renda Mínima Garantida (PIRMI).Des de fa dos anys no pot pagar el lloguer del seu pis, propietat d’un particular. «És dur viure així», assenyalava ahir al Diari Més poc després de conèixer l’aturada del desnonament programat.