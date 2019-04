Volen desnonar a Torredembarra una dona i la seva filla de deu anys

L’Ajuntament ha demanat que s’aturi fins que no tinguin una alternativa

Aurora, una veïna de 45 anys de Torredembarra, i la seva filla, de deu anys, es quedaran al carrer demà si el jutjat no atura el desnonament programat per a les 12 hores. Des de fa dos anys l’Ajuntament de Torredembarra ha intercedit per aturar el llançament fins que no tinguessin una alternativa habitacional, però de moment la Mesa d’Emergència de la Generalitat no ha donat resposta a aquesta demanda. Es tracta d’una família que percep l’ajuda de la Renda Mínima d’Inserció, també coneguda com a PIRMI. Aurora assegura que «des de l’abril de 2017 l’Ajuntament diu que m’està buscant un habitatge» però destaca que, arribada aquesta situació, «no volen pagar-me ni una pensió». «Si finalment em quedo al carrer, me’n vaig a les portes de l’Ajuntament a fer vaga de fam», ha assegurat avui al Diari Més. La dona té, segons assenyala, un grau de discapacitat i està de baixa des de fa nou mesos. Té ansietat i s’ha de prendre medicació per aquest motiu. Des dels serveis socials i entitats li han recomanat, diu, que entri en un pis d’una entitat financera. Ara, on viu, fa dos anys que no paga el lloguer d’un pis propietat d’un particular, fet que complica el marge d’actuació de les institucions. «Jo no delinquiré», afirma.Des del consistori assenyalen que no tenen habitatges d’emergència i que el govern «ha fet tot el que ha pogut fer», inclosa la demanda feta als jutjats. Fins demà a les 12 del migdia no se sabrà el desenllaç d’aquesta amenaça, que per si de cas avui ja fa les maletes.