Vila-seca en Comú dóna a conèixer la seva candidatura

Vila-seca en Comú va presentar, ahir diumenge 7 d’abril als Pins de Mariscal, l'equip amb el qual té previst concórrer a les eleccions municipals el proper 26 de maig. La candidatura, encapçalada pel sociòleg i professor Mario Téllez, compta amb un total de 17 dones i tretze homes.Téllez ha indicat que inicien aquest camí «amb la ferma voluntat de governar Vila-seca per millorar-la». L'edil ha explicat que presentaran un programa electoral que tindrà com a eixos claus la justícia social, la participació, la transparència, la cultura i el foment de l'economia local i l'ocupació. També ha expressat que tenen l’objectiu recuperar tradicions apreciades per tota la ciutadania com els Jocs Interbarris o la Fira de la Música al Carrer.