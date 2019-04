Una dona i un menor resulten ferits en bolcar un cotxe a la Riera de Gaià

Ambdós afectats van ser evacuats a l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona

Una dona i un menor d’edat van resultar ferits, el vespre d’ahir diumenge 7 d’abril, després de bolcar un cotxe a la T-202 a la Riera de Gaià. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar ambdós afectats a l’Hospital de Santa Tecla, el nen amb pronòstic lleu i la dona amb pronòstic menys greu.L’accident es va produir a les 20.18h a la T-202, al punt quilomètric 4,6, al terme municipal de la Riera de Gaià. Per causes que es desconeixen, un turisme va patir una sortida de via i va acabar bolcant en un camp d’oliveres. Com a conseqüència, una dona va resultar ferida menys greu i l'infant va resultar ferit lleu.Fins al lloc s’hi van traslladar els Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM. Tots dos afectats van ser evacuats a l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona.