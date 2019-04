Una desena de cellers participaran a la Fira del Vi de Miami Platja

Tindrà lloc els dies 13 i 14 d'abril a l'avinguda Barcelona

Actualitzada 08/04/2019 a les 18:54

Miami Platja acollirà aquest cap de setmana la Fira del Vi que tindrà lloc a l'avinguda Barcelona. Una desena de cellers, que forme part de fins a 7 denominacions d'origen, participaran a la mostra. També hi haurà concerts en directe, una zona chill out amb DJ i activitats infantils.La Fira del Vi, arrencarà dissabte a les 11 del matí, en un recinte firal ubicat entre la plaça de Tarragona i l’avinguda de París. Hi participaran els cellers: Adernats – Vinícola de Nulles, Celler Aixalà i Alcait, Celler Alimara, Cellers Unió, A capella – Cellers de Gratallops, Celler Ronadelles – Cap de Ruc, Mas Codina, Maset, Vinyes d’en Gabriel i Vins Titella. Tots ells en representació de 7 Denominacions d’Origen diferents: D.O. Tarragona, D.O P. Priorat, D.O. Montsant, D.O. Terra Alta, D.O. Catalunya, D.O. Penedès i D.O. Cava. Els assistents podran gaudir per 10 euros de 6tasts.A més de la mostra de vins, s’ha preparat una zona de descans per poder degustar els vins amb calma, així com activitats infantils ( d’11 a 14 h), actuacions musicals endirecte (que començaran a les 12 h tant dissabte com diumenge) i sessions de música chill out a la tarda fins al tancament de la fira a les 21 h el dissabte i a les 20 h el diumenge.