Surt a licitació la instal·lació d'enllumenat públic al passeig de Miramar

S'instal·laran un total de quinze punts de llum

Actualitzada 08/04/2019 a les 14:31

La Junta de Govern local de Torredembarra del 3 d’abril va aprovar treure a licitació les obres d’enllumenat públic del passeig de Miramar, entre la rotonda del pont de Clarà i la rotonda de la urbanització Nova Torredembarra, que és el tram de l’antiga carretera N-340, també conegut com a zona de càmpings. El pressupost de licitació és de 99.725,39 euros (IVA inclòs) i el termini per a la presentació de propostes (per sobre digital) finalitza el pròxim 2 de maig, a les 14h.El regidor de Via Pública i Manteniment, Vale Pino, ha explicat que la instal·lació d’un total de quinze punts de llum, ubicats cada quaranta metres, millorarà la seguretat en el trànsit i facilitarà el desplaçament als vianants en un tram de 640 metres que actualment només disposa d’enllumenat en la mateixa rotonda del pont de Clarà, però que és força concorregut, especialment en època estiuenca i de gran aforament de campistes, que hi transiten tant a peu com amb bicicleta.