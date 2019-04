Sant Fèlix reunirà la Jove de Tarragona, les dues colles vallenques i els Castellers de Vilafranca

Els administradors descarten els Minyons de Terrassa un cop analitzada la trajectòria de les millors colles durant les últimes temporades

El cartell de la diada castellera de Sant Fèlix d’enguany el formaran els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves dels Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. A grans trets, es manté el cartell clàssic a excepció dels Minyons de Terrassa, que han quedat descartats per la incorporació de la colla tarragonina, com va passar el 2014. «Després d’analitzar les estadístiques de les darreres temporades i veient quina ha estat la trajectòria i la dinàmica de les colles principals, hem pensat que aquesta és la millor tria que podem fer per intentar tenir la millor diada del 2019», ha argumentat aquest dilluns a la tarda Josep Batet, un dels cinc administradors de la Festa Major vilafranquina.Es dona la circumstància que ara fa un any, els administradors de la diada del 2018 també van contactar amb la Jove de Tarragona per actuar a Sant Fèlix. Els responsables de la diada van considerar que era una de les sis colles amb possibilitats d’ocupar un dels quatre llocs de la plaça, juntament amb els Capgrossos de Mataró i les colles considerades clàssiques del 30 d’agost. Amb tot, els tarragonins van declinar la possibilitat d’actuar a Vilafranca.Aquest dilluns, els administradors d’enguany han recordat que la Jove de Tarragona ha renovat la junta directiva i tècnica, i han remarcat que la decisió de Sant Fèlix 2019 ha estat independent de les negociacions d’ara fa un any. «De les millors colles que hi ha, quatre vindran per Sant Fèlix, i creiem que són les que poden oferir una millor diada i espectacle», han apuntat els responsables de la Festa Major.Al mateix temps, han agraït la «predisposició» dels Minyons de Terrassa. Guillem Codorniu, un dels administradors, ha recordat que els egarencs «són la colla que han portat més bons castells, junt amb els Castellers de Vilafranca», i ha assegurat que són una entitat «que s’estima molt la plaça de la vila». En aquest sentit, ha afegit: «Ens sap greu que no puguin venir, però també s’ha d’entendre quina és la situació actual del món casteller».Just després de fer-se públic el nom de les quatre colles escollides per actuar el 30 d’agost, els Minyons de Terrassa han expressat a Twitter la seva «gran decepció» per no haver estat convidats. «Sempre hem donat el màxim en aquesta plaça. No obstant això, respectem la difícil decisió dels administradors», han afirmat els malves.