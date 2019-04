La Febró ret homenatge a dos dels seus veïns

Es va celebrar el 100 aniversari de Victoria Rius Besora, i es va retre un homenatge a Joan Prunera Martorell amb un monòlit que s’ha instal·lat al Mirador de l’1 d’Octubre

Aquest dissabte 6 d’abril Victoria Rius Besora, filla del poble de La Febró, celebrava els 100 anys de vida. Per celebrar aquesta efemèride excepcional tots els seus veïns s’han volgut trobar i celebrar una missa i un dinar en el seu honor. L’acte va començar al punt del migdia amb una celebració eucarística a la parròquia de Sant Esteve, durant la qual es van poder escoltar els Goigs de Sant Esteve, una peça que la família de la senyora Rius Besora va voler recuperar per aquest dia.La festa va continuar amb un dinar que va aplegar prop d’un centenar de comensals, entre els quals bona part dels veïns de La Febró, així com la família de l’homenatjada. Després de bufar les espelmes, Victoria Rius Besora va rebre un ram de flors i una placa. Durant la celebració la seva néta va explicar diversos records i vivències de l’àvia, i finalment tot el poble es va alçar en un brindis de felicitació.Aquest mateix dissabte es va retre també un homenatge al veí Joan Prunera Martorell, per la seva dedicació al poble. La seva dona, Glòria Caselles, acompanyada de la família i els veïns, va destapar una placa que es va instal·lar en un monòlit que, a partir d’ara, presidirà el Mirador de l’1 d’Octubre de La Febró.