Els veïns voten a favor del toc nocturn de campanes a Cambrils

L’AVV El Portal consulta el veïnat després de la denúncia d’un veí que fa perillar el repic de la nit

Actualitzada 07/04/2019 a les 19:10

Un segon dia de mercat

«Estàs a favor que les campanes de la parròquia de Santa Maria toquin en horari nocturn». Aquesta és la pregunta que l’Associació de Veïns El Portal de Cambrils va traslladar dissabte als seus socis per tal de conèixer l’opinió del nucli antic sobre la possibilitat que s’elimini el repic nocturn de les campanes de l’església arran de la denúncia d’un veí. Per 94 vots a favor, 16 en contra i dos en blanc, els veïns del nucli antic de Cambrils van mostrar-se favorables a deixar que les campanes continuïn marcant les hores i els quarts durant la nit.El resultat de la consulta feta per iniciativa de l’agrupació veïnal El Portal no és vinculant, però els resultats seran traslladats a l’Ajuntament de Cambrils perquè en prengui nota. «Teníem pendent la consulta sobre la possibilitat de tenir un segon dia de mercat ambulant i, en veure que el tema de les campanes generava controvèrsia, vam decidir organitzar-la», explica Ignasi Martí, president de l’AVV El Portal. Martí destaca que la votació popular ha superat el 50% de la participació. Més de la meitat de socis van votar dissabte en una consulta on també havien de votar sobre si estarien a favor d’un segon dia de mercat ambulant al barri, a banda del que ja es fa els dimecres. En aquest cas, 56 persones van votar a favor, 47 en contra, i es van dipositar 9 vots en blanc.«Nosaltres, com a entitat no ens posicionem, però traslladarem el resultat de la consulta al consistori», diu Martí. «En el cas del mercat ambulant hi ha una majoria a favor, però no és tan clara com en el cas del repic nocturn de campanes», afegia.El que està fent perillar el toc de campanes en horari nocturn és la denúncia que un veí va fer el passat mes d’octubre. Arran d’aquesta denúncia, des del consistori es va proposar que se silenciessin els tocs dels quarts i només sonessin els tocs de les hores. El veí denunciant, però, tampoc no hi va estar d’acord, ja que, de fet, no vol que toquin ni els quarts ni les hores en horari nocturn. La denúncia del veí no ha arribat a instàncies judicials. De moment, l’Ajuntament de Cambrils, de fet, ha de realitzar una sonometria per tal d’avaluar la intensitat del so de les campanes i si aquestes poden pertorbar el descans nocturn.«Ens sorprèn molt que un sol veí pugui condicionar de tal manera que faci canviar aspectes quotidians de la vida al barri. La nostra entitat té 25 anys de vida i fa anys que ens costa moltíssim que l’Ajuntament ens escolti. Ens preguntem què succeirà si demà aquest veí o qualsevol altre decideix que també li molesten les festes que se celebren al barri. Quin serà el posicionament de l’Ajuntament de Cambrils aleshores?», es pregunta el president de l’AVV El Portal.La proposta de permetre un segon dia de mercat ambulant a la zona del nucli antic parteix de l’Associació de Comerciants VilaCentre de Cambrils que veuen en el mercadet un important factor de revitalització de la zona. Actualment el mercat ambulant s’instal·la a Cambrils tots els dimecres i alguns veuen amb bons ulls obrir la porta a un segon mercat durant els caps de setmana. Ignasi Martí no amaga que, en aquesta qüestió, hi ha divisió d’opinions al barri. «Uns diuen que el mercat ambulant revitalitza la zona, altres es mostren contraris perquè creuen que aturaria el barri», apunta Martí.En qualsevol cas, l’AVV El Portal es mostra satisfeta per la participació obtinguda durant la votació que es va dur a terme dissabte entre les deu del matí i les dues del migdia. «Ha quedat palès que la ciutadania vol opinar i participar de les decisions del seu entorn més proper», deia l’entitat.