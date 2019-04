Els actes se celebraran del 12 al 15 d'abril

El grup Elefantes torna a la Canonja per celebrar la Festa de la Municipalitat el proper 12 d'abril, a les 23 hores, al Poliesportiu Municipal. Tot i que la festa grossa, és el 15 d'abril, el Consistori ha preparat diverses activitats des del divendres.El grup de pop-rock barceloní presentarà la seva última producció La primera luz del día, al poliesportiu Josep Canadell i Veciana, a les onze de la nit, amb entrada gratuïta.Dissabte se celebrarà la V edició de la Cursa Ciclista Trofeu de 15 d’abril, organitzat pel Club Ciclista la Canonja amb la col·laboració de l’Ajuntament.Mentre que el diumenge serà el dia del I Concurs de Pintura Ràpida de la Canonja, del mercadet artesanal de petits productors, del teatre arrossegat i de la paella popular. Ja es poden comprar els tiquets per la paella al mateix poliesportiu, al preu de 10 euros (màxim 10 tiquets per persona).Finalment, el dilluns 15 d’abril se celebraran els actes protocol·laris a la Rambla 15 d’abril, així com el seguici de la Corporació en ple, els jocs amb elements reciclats i la carpa de votació dels Pressupostos Participatius 2019.