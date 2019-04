El RACC suspèn les travesseres urbanes de Corbera d'Ebre i Ascó per raons de seguretat i mobilitat

La companyia reclama augmentar l’amplada de les voreres i instal·lar elements moderadors de la velocitat

Actualitzada 08/04/2019 a les 12:28

Les travesseres urbanes de Corbera d’Ebre i d’Ascó suspenen en seguretat viària, segons un estudi del RACC. La companyia demana augmentar l’amplada de les voreres i instal·lar elements que redueixin la velocitat dels vehicles en aquestes vies. El RACC ha estudiat l’impacte del pas de carreteres per l’interior de vuit localitats de la demarcació de Tarragona i ha alertat que malgrat aquest tipus de vies representen el 10% de la xarxa viària catalana són l’escenari del 20% dels accidents. L'auditoria, que es fa des del 2011, manté la travessera urbana de Gandesa com la pitjor de les 36 analitzades a Catalunya.El pas de l’N-240a per Corbera d’Ebre obté la pitjor nota de les vies de la demarcació analitzades en la 7a Auditoria RACC sobre la Qualitat de les Travesseres Urbanes, amb 41 punts sobre 100. La part més negativa és la «seguretat dels vianants i ciclistes». Marc Fíguls, coordinador d’estudis de la fundació RACC, ha concretat que «cal incloure més passos de vianants senyalitzats i dotar d’una amplada útil les voreres, a més de reduir el pas de vehicles pesants». L’altra travessera suspesa és la C-12b a Ascó, amb 44 punts. En aquest cas des del RACC assenyalen que és la que té deficiències més greus en seguretat viària. Citen l’ampliació de les voreres com un element a millorar i especialment garantir-ne la continuïtat en tot l’itinerari. A més, proposen instal·lar «elements de pacificació del trànsit per reduir la velocitat de la circulació», ha detallat Fíguls.Entre les que obtenen un aprovat hi ha l’N-340a a Torredembarra, l’N-240a a Valls, la T-301 a Tortosa, l’N-340a a Vila-seca i la TP-3318 a Alcanar. En aquests casos l’auditoria menciona la importància de la il·luminació per millorar la seguretat. Fíguls ha detallat que cal la col·locació de «fanals al llarg de la travessera i especialment recomanem la il·luminació dels passos de vianants, perquè l’atropellament és un dels accidents més típics». Ampliar les voreres, habilitar espais per a ciclistes i millorar l’accés a les parades d’autobús són altres elements en els quals el RACC reclama més inversió.La millor nota, amb 71,5 punts, és per la T-325 a Vilafortuny, que obté la segona millor puntuació des de que el 2011 el RACC realitza l’estudi arreu de Catalunya, només per darrere de la travessera urbana d’Altafulla. De fet, cinc de les deu primeres són de la demarcació de Tarragona. Això però no ha evitat que en el darrer any la sinistralitat hagi crescut un 52% a les carreteres tarragonines, amb 44 víctimes mortals, un fet que ha estat cabdal perquè la companyia hagi realitzat l’estudi a la demarcació. Malgrat això, el president del RACC, Josep Mateu, s’ha felicitat per la prohibició del pas de camions pesants per l’N-340 a les Terres de l’Ebre, un fet que ha permès reduir de tretze a quatre els morts, si bé ha lamentat que la mesura no hagués arribat abans.Mateu també ha estat crític amb el fet que «ens costa veure millores rellevants després de set auditories» i ha considerat que «costa que els Ajuntaments s’hi posin», a la vegada que ha advertit que «anirem darrere els candidats, tant del Govern, com de l’Estat, com de la Diputació» perquè es comprometin a realitzar inversions en aquests espais. «Les auditories les hem de fer servir per reclamar; per reduir accidents cal invertir», ha etzibat. Segons el seu parer, totes aquestes deficiències «generen problemes de convivència entre els que la creuen i els que hi viuen» ja que «a vegades no se sap si són carreteres o carrers».