El noi agredit pels Àngels de l'Infern a Cambrils diu que no ha tornat a sortir de nit per por

Les defenses sostenen que els dos processats no són els autors dels cops i les ganivetades

Actualitzada 08/04/2019 a les 17:52

El noi presumptament agredit per dos membres dels Àngels de l’Infern en un bar de Cambrils l’any 2011 ha declarat aquest dilluns que no ha tornat a sortir de nit per por de tornar a patir un episodi similar. Durant la seva compareixença davant el tribunal de l’Audiència de Tarragona, el jove d’origen senegalès ha explicat que diverses persones d’aquesta banda de moters van començar a agredir-lo a l’interior del local fins que el van fer caure a terra. Tot seguit, ha dit que el van fer fora de l’establiment a base de cops i que, quan ja era al carrer, el van encerclar, li van donar cops de puny i puntades, i el van ferir amb una arma blanca.Segons la víctima, uns instants abans havia tingut una topada verbal amb una noia que l’havia trepitjat. Ell li va retreure que no feia falta que el trepitgés i que s’apartaria si li ho demanava. Tot seguit, segons la seva versió, un noi li va preguntar què havia parlat amb la noia i el van començar a agredir.La víctima ha declarat que creia que volien matar-lo i que li tenien ganes perquè només l’afer amb la noia «no és motiu per a pegar una persona». A més, ha dit que no s’esperava una agressió com aquella perquè es considera una persona «molt tranquil·la». Responent les preguntes del seu advocat, el jove ha dit que arran d’aquells fets no ha tornat a sortir de nit per por.Durant la declaració, el noi ha admès que no recordava gaire els fets ni les persones que l’havien agredit perquè han passat vuit anys i el local d’oci estava fosc. Diversos testimonis han dit que diversos membres de la banda dels Àngels de l’Infern -fins a una desena- van encerclar i es van abraonar sobre el noi. Segons han dit, els fets van passar molt ràpid i van veure que el noi havia patit una important ganivetada al braç. El jove va patir una ferida incisa de tres centímetres al tòrax i una de tretze al braç que el van tenir gairebé un mes de baixa.L’agressió va passar el 29 de maig del 2011 al bar la Central de Cambrils, en plena celebració de la quarta Champions del Barça. Segons la fiscalia, els membres de la banda també van insultar el noi pel seu color de pell i, després de l’agressió els processats es van amagar al lavabo. Allà, agents de la Policia Local els van detenir i van interceptar tres navalles d’uns deu centímetres, una de les quals amb una esvàstica nazi.La fiscalia demana nou anys de presó a cada acusat per un delicte d’homicidi en grau de temptativa amb els agreujants de racisme, discriminació per raó d’ètnia o raça i abús de superioritat. A més, sol·licita que no es puguin apropar a la víctima durant nou anys, que li paguin una indemnització de més de 3.200 euros.El judici està previst que s’allargui fins dimecres. Els processats declararan els darrers, després que hagin comparegut la resta de testimonis i perits. Els advocats defensors demanen l’absolució dels dos acusats perquè consideren que no ha quedat acreditat que siguin els autors de les agressions.