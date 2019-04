Cimera dimarts a Madrid per abordar les reivindicacions ferroviàries del Camp de Tarragona

A la reunió hi participaran alcaldes i representants del Govern, el Ministeri de Foment, Renfe i Adif

Actualitzada 08/04/2019 a les 13:10

La seu del Ministeri de Foment, a Madrid, acollirà aquest dimarts una cimera per abordar les reivindicacions ferroviàries del Camp de Tarragona. La trobada es farà a les cinc de la tarda i s’hi espera que hi assisteixin els alcaldes de Tarragona, Reus, Salou, Cambrils i Vila-seca; representants del Govern, del Ministeri de Foment -amb el secretari d’Estat d’Infraestructures, Pedro Saura- i de les empreses Adif i Renfe. Un dels principals objectius de la reunió és abordar la integració de la línia del ferrocarril que creua els nuclis urbans de Salou i Cambrils -que es desmantellarà amb la posada en marxa del corredor mediterrani- i la implantació d’un tren tramvia a càrrec de la Generalitat.Recentment, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es va mostrar confiat que la cimera es convocaria aviat, tot i que se’n va començar a parlar a final d’octubre passat. Calvet s’hi va referir el 15 de març a Tarragona després d’anunciar que FGC ja tenia l’encàrrec de redactar l’estudi informatiu, la declaració d’impacte ambiental i el pla especial ferroviari per a implantar el tren-tram entre Cambrils i Salou-PortAventura. Els estudis trigaran mig any, aproximadament.Calvet va assenyalar que la intenció era guanyar temps i fer coincidir els calendaris. Foment encara no ha revelat els terminis per al desmantellament, per la qual cosa s’espera que la reunió de dimarts esvaeixi els dubtes existents. La intenció és que es puguin coordinar les tasques que corresponen al govern espanyol -el desmantellament i la integració- amb la implantació d’un tren tramvia -competència de la Generalitat-.En els darrers mesos, tant el conseller com els alcaldes han posat en valor que, finalment, el territori defensa amb «unitat» els objectius plasmats en el mapa ferroviari del Camp de Tarragona. A més de la implantació del tren tramvia, el full de ruta acordat ara fa un any entre els ajuntaments i el Govern inclou les demandes d’una variant interior per als trens de mercaderies i potenciar la connexió ferroviària amb l’Aeroport de Reus, entre d’altres.