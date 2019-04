Alternativa Altafulla presenta la seva candidatura a les municipals

L'ermita de Sant Antoni va acollir l'acte

Actualitzada 08/04/2019 a les 12:17

Els integrants de la llista

Amb la presencia del portaveu de Catalunya en Comú i diputat al Congrés, Joan Mena, Alternativa Altafulla ha fet aquest diumenge 7 d'abril la presentació de la candidatura que encapçala l'actual alcalde Fèlix Alonso.La presentació ha tingut lloc a l'ermita de Sant Antoni i s'ha completat amb una calçotada popular pers militants i amics i que ha comptat amb la presencia de membres d''altres candidatures com les de Roda de Barà, Creixell o Torredembarra.Es tracta d'una candidatura que «marca la continuïtat de la gestió de govern dels darrers 8 anys amb noves incorporacions i nous reptes. Alternativa Altafulla presenta una llista amb experiència i il·lusió que no ncessita cap rodatge per seguir treballant per Altafulla des del primer moment», segons asseguren mitjançant un comunicat.1. Fèlix Alonso2 Montse Castellarnau3 Marisa Méndez-Vigo4 Jaume Sánchez5 Francesc Farré6 Guillermo Alonso7 Marisa Martínez8 Lucía Sánchez-Tejerina9 Ángel Pérez10 Dolors Comas11 Joan Prat12 Pilar Aguirre13 Micha Preuss