Troben a Ulldecona el cadàver de la noia desapareguda a Vinaròs

La parella de la noia ha confessat on es trobava el cos

Actualitzada 07/04/2019 a les 13:29

El cadàver de la jove de 20 anys desapareguda des del mes de febrer passat a Vinaròs (Castelló) ha estat trobat aquest diumenge a Ulldecona (Tarragona) després de la confessió de la seva parella, han informat a Efe fonts de la investigació.La Guàrdia Civil investigava la desaparició i en les últimes hores havia detingut a tres homes presumptament implicats, entre ells el xicot de la jove, i havia efectuat diversos registres a Vinaròs i a Ulldecona.Després del seu arrest, la parella de la noia ha confessat on estava el cos, que ha estat trobat al terme d'Ulldecona, una localitat situada a uns vint quilòmetres de Vinaròs i on viuen familiars d'aquest jove.Segons declaracions de testimonis, la jove i el seu xicot, tots dos d'origen moldau, van discutir a mitjan febrer en una discoteca i després la jove no va tornar a la seva casa a Vinaròs.Els agents van registrar aquest dissabte diversos immobles i cotxes en totes dues localitats, a les quals es van traslladar des de Madrid membres de la Guàrdia Civil especialitzats en Criminalística per a avançar en la investigació.