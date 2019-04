La Selva del Camp acull un total de 38 carros pels Tres Tombs

N'hi han participat de fora del Camp de Tarragona

Actualitzada 07/04/2019 a les 19:06

La Selva del Camp ha acollit novament una de les cites més esperades al municipi: els Tres Tombs. En un diumenge al migdia assoleiat de diumenge, 38 carros han concorregut a l’esdeveniment en honor a Sant Antoni, el patró dels animals. Enguany s'ha repetit el recorregut iniciat ja l’any passat. A banda dels carros provinents del Camp de Tarragona, també n’hi havia de Vilafranca del Penedès, Deltebre, Tortosa, Camarles, Santa Bàrbara, Lleida, Benicarló, Santa Perpètua de Mogoda, entre d’altres. Els ciutadans han omplert les voreres per veure de prop els cavalls i els carruatges, alguns d’ells ben particulars, com ara un de fúnebre.Organitzats per l’Ajuntament de la Selva del Camp, l’Antiga Confraria de Sant Antoni i la Jove Associació de Sant Antoni, els Tres Tombs anaven encapçalats per la Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia de Reus i comptava també amb carros dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Reus.La data d’aquest esdeveniment es va decidir després de la celebració de la missa en honor a Sant Antoni, al gener, on es va dur a terme l’ofrena al patró dels animals.