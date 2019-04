«Jornada històrica» en la trobada d'armats a Constantí

L’últim cop que s’hi va fer va ser el 1998

Milers de persones han pogut contemplar les 22 colles d’armats participants en la que ha estat una «jornada històrica» –segons apuntava l’alcalde Óscar Sánchez– per a Constantí. A les set del matí es trobaven els primers armats a l’Escola Mn. Ramón Bergadà. Una hora més tard, iniciaven l’esmorzar i, ja a les deu, començava un recorregut que ha fet el tomb al poble, sortint des de l’avinguda de l’Onze de setembre, allà on hi ha des de fa ben poc el bust de l’emperador romà Constantí I El Gran.Després d’una petita representació teatral, els armats han fet camí per Centcelles, Jaume I, els Horts i fins a arribar al carrer Major. Nombrosos ciutadans, vinguts del mateix poble i d’altres –només els integrants de les 22 colles participants ja representaven vora 700 persones– omplien les voreres per veure els diversos tipus de vestimentes i de maneres d’entendre un món lligat a la Setmana Santa, que tot just arriba.«Ha vingut molta més gent de la que esperàvem», afirmava l’alcalde Óscar Sánchez, satisfet que finalment, després de vint-i-un anys, una trobada que és itinerant torni a fer parada al municipi. A les 11 al parc de la Muralla cada tropa es feia una fotografia de grup i comptava amb avituallament, mentre que a les 12 a la plaça de les Escoles Velles arribaven els primers de la comitiva per fer l’acte final: lliurament de cintes i records commemoratius de la trobada. Entre els grups assistents hi havia els amfitrions –la Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang de Constantí–, així com altres grups provinents dels municipis d’Alcover, l’Arboç, Bellpuig, les Borges Blanques, l’Espluga de Francolí, Flix, Juneda, Manresa, Martorelles, Montblanc, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp, Pla de Santa Maria, Pobla de Mafumet, Reus, Riudecols, Riudoms, Selva del Camp, Valls, Vendrell i Vilallonga del Camp.