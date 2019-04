Gandesa s'inunda de solidaritat per a recaptar fons per a la lluita contra el càncer infantil

La quantitat recaptada anirà destinada al SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona, el centre oncològic infantil mes gran d'Europa

Aquest diumenge ha tingut lloc a Gandesa una Jornada Solidària per a recaptar fons a benefici del SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona, el centre oncològic infantil mes gran d'Europa i que pretén ser un referent mundial en l'atenció integral dels infants amb càncer. Durant tot el dia s'han celebrat diferents activitats amb la finalitat de recaptar diners per a aquesta causa, liderada per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que han aplegat centenars de veïns i desenes d’entitats de la comarca de la Terra Alta.L'acte central de la jornada ha sigut el dinar de germanor, que ha reunit 1.400 comensals al pati de les Escoles Velles de la ciutat de Gandesa. Després de dinar han tingut lloc un seguit d'actuacions musicals d'artistes del territori ebrenc que s'han volgut sumar a la diada de forma desinteressada: Creep, Versió Kanalla, Joan Rovira, Èric Vinaixa, Xeic i Mr. Highland han format el cartell d'actuacions.Durant tota la jornada grups d'animació de la comarca de la Terra Alta han amenitzat el recinte de la festa, ubicat als voltants de la rambla de la Democràcia, de la Societat Unió Gandesana i del Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre (CEBE). Tallers, estands d'entitats, parades amb productes solidaris, espectacles... han contribuït a animar la jornada, que ha rebut la visita i la participació de centenars de persones durant tot el matí de diumenge.Des de l'organització s'ha assegurat que la iniciativat ha sigut un èxit absolut de participació i de presència de públic. Segons Montse Barceló, membre de la comissió organitzadora, «ens esperàvem que tot plegat seria un èxit, però vista l'assistència i la resposta que hem tingut de gent, s'han superat les expectatives que teníem creades». L'objectiu de la jornada no era altre que el de «recaptar molts diners» per a lluita contra el càncer infantil i els projectes que tira endavant l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.Entre les activitats que s'han desenvolupat durant el matí cal destacar les actuacions de la Coral de l'Hospital de Sant Joan de Déu i de l'Orfeó Gandesà, que han tingut com a escenari la Sala de Premses del modernista Celler Cooperatiu de Gandesa, amb la presència de centenars d'espectadors que han pagat un tiquet solidari per a assistir a l'audició. La idea de celebrar una Jornada Solidària va sorgir de persones particulars de la ciutat de Gandesa, que van voler implicar les administracions, les empreses, les entitats i la societat de la comarca en general per a dur a terme una jornada carregada d'activitats amb una finalitat benèfica. Per a fer possible els actes d'avui més de 150 persones s'han implicat a títol individual com a voluntàries en l'organització, a banda de la participació de pràcticament tot el teixit associatiu de la comarca.En els pròxims dies es farà el recompte de la quantitat recaptada que es destinarà a l'Hospital de Sant Joan de Déu. A banda dels ingressos que s'han recollit avui, caldrà sumar les aportacions que han recollit en les últimes setmanes de manera individual les associacions que s'han adherit a la Jornada Solidària.