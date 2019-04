El metre quadrat de l'habitatge puja a la província de Tarragona fins als 1.374 euros

Durant el primer trimestre del 2019, l'índex de confiança immobiliari va disminuir a Catalunya en passar de 55,8 a 55,1 punts

El preu de l'habitatge va pujar a Catalunya un 7,8% el 2018 i es va situar en 2.297 euros per metre quadrat, segons ha informat avui la Societat de Taxació, que situa Barcelona com la província amb el preu mitjà del metro quadrat més car de tot Espanya. A la província de Tarragona el preu va pujar un 1,9%, fins als 1.374 euros el metro quadrat.Per províncies, els preus es van incrementar a Barcelona en un 8,9% durant 2018 respecte a l'any anterior, assolint els 2.607 euros per metre quadrat i, igual que el 2017, és la província amb el preu mitjà del metro quadrat més car de tot Espanya.A Girona, els preus es van encarir un 4,1%, fins als 1.719 euros per metre quadrat. A la província de Lleida, els preus van augmentar un 1,6% i es van situar en els 1.106 euros per metre quadrat.Catalunya ha estat la segona comunitat autònoma amb el major índex d'esforç immobiliari a Espanya durant el primer trimestre del 2019.Així, l'esforç immobiliari a Catalunya se situa en 8,3 anys de sou íntegre per a la compra d'un habitatge de tipus mitjà, sense variacions respecte al mateix període del 2018.Durant el primer trimestre del 2019, l'índex de confiança immobiliari va disminuir a Catalunya en passar de 55,8 a 55,1 punts.