El vehicle estava abandonat al mig del bosc al camí de les Comes

Actualitzada 07/04/2019 a les 11:28

Una caravana abandonada al mig del bosc al camí de les Comes del municipi Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, ha cremat. Una dotació de Bombers de la Generalitat del Parc de Gandesa s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha donat per controlades les flames una hora després.No s'han hagut de lamentar ferits i l'incendi no hauria afectat la vegetació del lloc.