Alcover acull la festa del Premi Sambori de la Demarcació del Camp

Divuit nois i noies han estat guardonats en les sis categories a concurs entre els més de 3000 participants

Actualitzada 07/04/2019 a les 11:06

El dissabte 6 d’abril el Convent de les Arts d’Alcover va acollir l’acte de lliurament del Premi Sambori Òmnium 2019 de la Demarcació d’El Camp, coorganitzat per les seus d’Òmnium Cultural a l’Alt Camp, el Baix Camp i al Tarragonès, al qual van assistir prop de dues-centes persones per conèixer els guanyadors d’aquest certamen de narrativa escolar en català a les nostres comarques.Durant l’acte d’entrega es van donar a conèixer els noms dels 18 guardonats d’aquest concurs, seleccionats d’entre els 46 centres participants de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès; i que seran els que passaran a participar en la gran final nacional del Premi Sambori Òmnium, del mes de maig. Una edició que ha destacat per la participació dels centres i la qualitat dels textos presentats.El jurat de l’edició 2019 es va reunir a porta tancada el passat 11 de març per emetre el veredicte. I, per fi, aquest dissabte va veure la llum. Una decisió difícil que va acabar deixant 18 textos premiats, recollits en un llibre editat per l’ocasió.El Premi Sambori abasta el conjunt de territoris de parla catalana i té com a objectius promoure la participació en un projecte comú d’alumnes i centres, fomentar l’ús i prestigi del català en l’àmbit escolar tot incentivant la imaginació, la creativitat i aquells valors pedagògics que es treballen en cadascun dels centres.Presentat per la periodista Gemma Casalé, l’acte va girar entorn de Teresa Pàmies, l’escriptora de Balaguer del naixement de la qual aquest 2019 commemorem el centenari. També van assistitir a l’acte els representants del Consistori d’Alcover, entre ells el Sr. Robert Figueras Roca, alcalde del municipi, Maria Majó, vocal de la Junta Nacional d’Òmnium i representants de les seus organitzadores de l’esdeveniment.La cloenda de l’acte va anar a càrrec de Rosa Olivé, presidenta d’Òmnium Alt Camp, amb un discurs a favor de la cohesió mitjançant la llengua i la cultura i amb un record per al President d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ara mateix es troba en presó preventiva.En aquesta línia reivindicativa i de foment de la inclusió, l’acte d’entrega, organitzat per Òmnium Alt Camp amb el suport de l’Ajuntament d’Alcover, va comptar amb l’actuació de l’Orquestrina de l’EMMA, l’Escola Municipal de Música d’Alcover, dirigida per Albert Ferré que va interpretar diverses cançons que van omplir de ritme i emoció l’esdeveniment.