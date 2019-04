Els alumnes de l'Institut de Roda de Berà aprenen surf

També aprenen altres disciplines com el hand-surf, surf-skate, longboard i balance surfboard

Durant els mesos de març, abril i maig, alumnes de l’Institut Roda de Berà fan activitats aquàtiques, gràcies a la iniciativa de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament, i fruit de les reunions mantingudes amb l’equip directiu del centre docent.Els objectius són fomentar l’esport que es pot practicar en un entorn proper, conèixer el ‘Surfing’ i altres esports aquàtics, treballar la seguretat en el món de l’esport, desenvolupar la psicomotricitat i la coordinació i integrar la sostenibilitat i el respecte al medi ambient en el món esportiu.Les classes, impartides per Secon Waves a la platja de la Pallisseta al Roc de Sant Gaietà, han tingut molt bona acollida. Van començar el passat 26 de març i s’allargaran fins el 15 maig, amb un total de 10 sessions. Un cop finalitzat el curs, els alumnes el certificat oficial del nivell assolit.A més del Surf i el SUP, els nois i noies també aprenen altres disciplines com el hand-surf, surf-skate, longboard i balance surfboard. A més a més, els joves també han rebut apunts sobre rescat aquàtic, normatives i conductes esportives, seguretat en la pràctica d’esport i factors meteorològics i marins que influeixen, entre d’altres, a l’hora de practicar esports aquàtics.