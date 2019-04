El Vendrell inicia l'edició de primavera del Voluntariat per la llengua

Vint noves parelles lingüístiques es van conèixer el dijous 4 d'abril a l'Oficina de Català del Vendrell

Actualitzada 06/04/2019 a les 12:29

L'acte va tenir lloc a l'Oficina de Català del Vendrell i va servir per presentar els participants d'aquesta nova edició. En total, 20 parelles lingüístiques noves formades per un voluntari catalanoparlant disposat a compartir una hora de conversa setmanal amb un aprenent de català durant deu setmanes. Les parelles participants al programa estan formades amb aprenents de països com Romania, Argentina, Equador, Tailàndia, França, Armènia, Mèxic, Marroc i Holanda.El Vendrell continua promocionant el Voluntariat per la llengua i sumant nous participants al programa.