Unes 80 persones es concentren a l'estació de Salou per demanar que s'aturi el desmantellament de les vies

Reclamen un transport públic de proximitat i defensen la línia de Rodalies a Salou i Cambrils

Actualitzada 06/04/2019 a les 12:35

Unes 80 persones participen en la concentració organitzada per CCOO, UGT, la CGT, Greenpeace i diverses entitats cíviques i plataformes per defensar el transport públic, a l'estació de trens de Salou per defensar la línia de Rodalies a Salou i Cambrils.Reivindiquen el servei de tramvia que uniria Salou i Cambrils pel centre dels municipis, consideren que es tracta d'una opció més viable econòmicament, i alerten que la nova variant d'alta velocitat deixarà sense servei 675.000 usuaris anuals del servei ferroviari entre Salou, Cambrils i Port Aventura.A les 11.30 hores s'ha llegit un manifest i s'han recollit singatures per aturar el desmantellament ferroviari i reclamar un transport públic de proximitat. Els organitzadors han programat una calçotada popular per als assistents.