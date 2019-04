Arrenca la sisena Gran Fondo Cambrils Park Costa Daurada

Prop de 2000 cicloturistes participen a un cap de setmana sobre rodes

El temporal de pluja que va estar present durant el divendres ha donat treva aquest matí i ha permès que arrenqui la sisena edició de la Gran Fondo Cambrils Park Costa Daurada amb prop de 2000 cicloturistes sense cap incidència. Aquesta és una marxa cicloturista no competitiva, que té sortida i arribada a Cambrils Park Sport Village, i recorre el territori del litoral i de l’interior de la Costa Daurada. Està organitzada per l’empresa Cycling Costa Daurada i Cambrils Park Sport Village, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cambrils i el Patronat de Turisme de Cambrils.Es tracta d’un esdeveniment esportiu que s’estén durant tot el cap de setmana. Dissabte se celebra la marxa cicloturista no competitiva i una prova infantil al Resort, i diumenge una cursa cronoescalada al Castell d’Escornalbou. Com a curiositat, enguany la Gran Fondo compta amb la participació de Melcior Mauri, qui va ser guanyador de la Vuelta Ciclista d’Espanya.Està previst que, al voltant de les 12 hores del matí, comencin a arribar els participants que realitzen el recorregut curt d’Escaladei de 123km, 2000 m de desnivell i que comprèn 20 poblacions. Cap a les 13:30 hores ho faran els participants que realitzen el recorregut llarg pel Montsant, de 183 km, 3100 m de desnivell i que comprèn 21 poblacions. Tots dos recorreguts transcorren per les carreteres de la Costa Daurada, el Priorat i Montsant, superen els 6 ports de muntanya en el seu recorregut més llarg i compten amb la sortida i la meta a Cambrils Park Sport Village.