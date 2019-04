ANAV identifica el problema que la va obligar a realitzar una aturada no programada

Segons informa «aquest fet no ha tingut impacte en les persones ni en el medi ambient»

Actualitzada 06/04/2019 a les 10:40

L'Associació Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV) ha notificat aquest dissabte al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que «s'ha identificat un lleuger degoteig en la línia de drenatge del generador de vapor B degut a un porus localitzat en una soldadura».ANAV ha realitzat una inspecció a la planta després de l'aturada no programada del passat dia 4 d'abril, una parada efectuada per reparar el sistema d'alimentació elèctric d'una bomba que permeti «realitzar les accions correctives i corresponents». Quan s'hagin realitzat aquestes intervencions la central tornarà a la xarxa elèctrica.Segons informa ANAV «aquest fet no ha tingut impacte en les persones ni en el medi ambient i s'ha actuat d'acord amb els procediments».