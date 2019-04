Sis treballadors protesten des de dos mesos per quedar-se al carrer a Salou

L’empresa que els tenia contractats oferia serveis a l’Ajuntament

Actualitzada 04/04/2019 a les 21:44

Contactes amb l’Ajuntament

Sis antics treballadors de l’empresa Servei Integral de Manteniment Rubatec protesten diàriament des de fa dos mesos a les portes de l’Ajuntament de Salou per exigir una solució a la seva situació. Des de l’1 de febrer, s’han quedat al carrer després que el consistori concedís el contracte de manteniment de semàfors, fonts, enllumenat públic i dependències municipals a una altra empresa, Moncobra, i aquesta no ha subrogat el total dels 18 treballadors que estaven contractats per Rubatec. Només ho ha fet amb els que tenia obligació legal de subrogar, mentre que els que feien manteniment d’edificis –els darrers sis anys, però asseguren que en els darrers trenta feien de tot– s’han vist sense continuïtat. «Som a l’atur, però no ens concedeixen la paga», afirma un dels afectats, Ignacio López.Donada aquesta situació, es van posar en contacte amb l’Ajuntament de Salou, per a qui treballaven de manera indirecta, per tal que intercedís o els trobés una altra via per tornar a entrar al mercat de treball. «El més jove de nosaltres té 54 anys, qui ens contractarà?», es preguntava Ignacio López.Tot i reunir-se amb l’alcalde Pere Granados i el regidor Jesús Barragán diu que «tot es queda en bones paraules». «No ens han promès res, simplement ens han dit que ho intentaran, però fa un mes i mig que estem igual».Per la seva banda, fonts del govern municipal apunten que l’Ajuntament no té cap opció ara mateix per donar-los, ja que en els contractes, diuen, no poden obligar a subrogar tots els treballadors de la plantilla que fins ara oferia el servei de manteniment.Durant aquestes passades setmanes s’han reunit amb la nova empresa però aquesta s’ha negat a acceptar les reivindicacions dels treballadors ara al carrer.