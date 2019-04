Nova prova de sirenes per risc químic el proper dimarts

Es farà a 11 municipis de Tarragona i a dos de les Terres de l'Ebre

Què fer en cas d’accident químic

El proper dimarts 9 d’abril tindrà lloc una de les dues proves de sirenes de risc químic que Protecció Civil de la Generalitat du a terme cada any. A la demarcació de Tarragona es provarà el so de 37 sirenes en 11 municipis i a Terres de l’Ebre 3 sirenes en 2 municipis. La prova serveix per comprovar que les sirenes funcionen i s’escolten en la zona que cobreixen, i també per familiaritzar la població amb aquest sistema d’avís i per recordar què cal fer en cas d’accident químic.En concret, a la demarcació de Tarragona, les sirenes sonaran en activació a les 11.20 hores i en desactivació a les 11.30 hores al Polígon Nord, Tarragona, Constantí, Perafort, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga del Camp, els Garidells, els Pallaresos i Sant Salvador. A més, es faran sonar les sirenes en activació a les 11.40 hores i en desactivació a les 11.50 al Polígon Sud, Tarragona, la Canonja, Vila-seca i Salou.Per la seva banda, a Terres de l’Ebre, sonaran sirenes en els municipis de Flix i Tortosa. A les 10.40 hores se sentirà el so d’activació (so ondulant) de les sirenes a Terres de l’Ebre, mentre a les 10.50 hores sonarà la desactivació (un so pla que sona quan ha passat la situació de risc).Podeu trobar més informació al web: interior.gencat.cat/riscquimic Les mesures principals de prevenció en cas d’accident químic són: tancar-se a l’edifici més proper si ens trobem al carrer o bé romandre dins l’edifici on siguem; tancar portes i finestres i desconnectar la ventilació exterior per evitar que entri l’aire de fora. En cas que calgui alguna altra mesura les autoritats ho comunicaran a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. Cal recordar que els cotxes o altres vehicles no són espais segurs en cas d’accident químic perquè hi entra l’aire de l’exterior.També és rellevant que en cas d’accident, cap familiar vagi a buscar els menuts i les menudes a l’escola o llar d’infants ni les àvies i avis al centre de dia o la residència de gent gran. L’equip professional que en té cura sap què ha de fer. De fet, molts infants de Tarragona i arreu de Catalunya participen en simulacres on exerciten com actuar en cas d’accident químic.