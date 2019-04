Nou propostes passen a la fase de votació dels Pressupostos Participatius

Els ciutadans de Constantí podran votar des de 8 al 23 d'abril

Ampliació del pipican del carrer Gaudí (cost aproximat 5.000 euros) Construcció d’una zona de barbacoes i pícnic (cost aproximat 25.000 euros) Inversions en un equipament recreatiu-musical per a gent jove (cost aproximat 30.000 euros) Pista multiesportiva als carrers Antonio Machado i Àngel Guimerà (cost aproximat 50.000 euros) Millores a la part vella del Cementiri municipal (cost aproximat 70.000 euros) Parc infantil i pista multiesportiva als carrers dels Horts i Gaudí (cost aproximat 85.000 euros) Parc infantil, pista multiesportiva, skatepark, bancs i taules de fusta a l’Avinguda Andorra (cost aproximat 100.000 euros) Galeria de Tir amb arc a l’aire lliure (cost aproximat 100.000 euros) Inversions a les escoles Mn. Ramon Bergadà i Centcelles (cost aproximat 100.000 euros)

Els Pressupostos Participatius de Constantí iniciaran aquest dilluns, 8 d'abrils, la fase votació que es durà a a terme fins al dia 23. Durant el mes de març, s’ha estudiat la viabilitat de les 21 propostes que s’havien presentat. Una comissió formada per personal tècnic municipal de l’Ajuntament ha realitzat una valoració de tots els projectes presentats i, finalment, s’han admès un total de 9.Les propostes que es podran votar són:Tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi tindrà l’oportunitat de votar entre les 9 propostes mitjançant el procés de votació popular. Cada votant haurà de seleccions 3 propostes de la butlleta. La votació es podrà fer efectiva presencialment, presentant el DNI, a l’OAC de l’Ajuntament. També es podrà votar telemàticament a través de la pàgina web municipal a la Seu electrònica.Les propostes finals se seleccionaran en base a l’orde de prioritats obtingut i als límits establerts, fent les combinacions necessàries per tal d’arribar a la partida determinada per aquest projecte de pressupostos participatius, que és de 100.000 euros.