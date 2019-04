Descobreixen una obra barroca desapareguda de Bonifàs a Riudoms

Es tracta de la part posterior del misteri de la pietat «davallament», com es coneix al municipi

Actualitzada 04/04/2019 a les 22:10

En el procés de recuperació del patrimoni artístic i cultural de la parròquia de Sant Jaume Apòstol de Riudoms que du a terme l’empresa Taller Avall, s’ha descobert una obra desapareguda en els fets del 1936 del reconegut artista barroc Bonifàs. Es tracta de la part posterior del misteri de la pietat «davallament» com l’anomenen a Riudoms. El 1930 es va realitzar un nou pas per la pietat aprofitant peces de l’antic pas barroc. Les peces aprofitades van ser el frontal, la creu i la part posterior. El pas fou destruït 1936.Les úniques peces que es van salvar de la destrucció van ser la creu, que es desconeix on és, i la part posterior. La part posterior no tan sols tenia la funció estètica, sinó també de subjecció de la creu que presidia el pas darrere la pietat. Amb una riquesa ornamental molt documentada en les obres de Bonifàs i coronat per un angelet s’hi pot observar el detall central del sudari de la Verònica, símbol de la compassió. L’obra es de fusta, daurada i policromada.Durant el procés d’estudi i catalogació de la peça, s’ha descobert que la peça no tan sols era més antiga del que es pensaven sinó que pertanyia al taller del Bonifàs. El procés de restauració ha consistit en la desinfecció i desinsectació, neteja mecànica en sec, consolidació de totes aquelles parts trencades que podien patir el risc de pèrdua, neteja amb agents químics i gels solvents per tal d’eliminar tots aquells vernissos opacificats i esgrogueïts i eliminar els repintats que s’havien dut a terme al llarg dels anys, retrobant la policromia original de Bonifàs. L’obra serà beneïda i presentada al públic el dia 7 a les 19.00 h a l’església parroquial de Riudoms.