Carles Navarro rep el premi 'CEO químic digital' de l'any

Iberquimia li concedeix aquesta distinció per l’apertura del nou centre digital global de BASF a España

Actualitzada 05/04/2019 a les 11:42

El Congrés de la Indústria Química Iberquimia va entregar ahir dijous, a l’Hotel Ilunion Atrium de Madrid, els Premis Iberquimia Digital, que se celebren anualment amb l’objectiu de reconèixer la labor innovadora de les empreses i els millors processos de digitalització dins el sector.El director general del Grup BASF a Espanya i Portugal, Carles Navarro, va rebre el premi al ‘CEO químic digital’ d’enguany per la recent obertura del centre global per a la digitalització que la companyia ha obert a Madrid, i des d’on es donaran solucions a nivell mundial. L’encarregada d’entregar el guardó va ser la directora general de ‘DigitalES’, la Asociación Española para la Digitalización, Alicia Richart.Carles Navarro va reivindicar que el mèrit d'aquest guardó resideix en totes les persones de la companyia que treballen la digitalització i que han fet possible, al seu torn, que aquest centre s'instal·li a Espanya. «La digitalització és un element clau en la nova estratègia corporativa de BASF. Volem continuar liderant la digitalització en la indústria química. Per aquest motiu, aquest centre global que obrim a Espanya és una gran oportunitat per a nosaltres. Posa en relleu el gran talent digital que tenim en l'entorn i demostra l'aposta de la companyia per aquest país», va assegurar Navarro.El passat mes de febrer, BASF va fundar la nova companyia BASF Digital Solutions situada a Madrid per a catalitzar la transformació digital del Grup BASF i desenvolupar solucions innovadores de IT. BASF planeja fer créixer el centre a més de 300 especialistes digitals en els pròxims anys.