El foc ha començat en unes canyes, prop d'un càmping

Actualitzada 04/04/2019 a les 22:12

Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat sis dotacions per un incendi a la riera de Maspujols al terme municipal de Cambrils. Els Bombers han acudit fins al punt afectat, la llera que queda més a prop del centre de la ciutat, molt a prop del càmping Platja Cambrils.Fins allí, hi ha sis dotacions que estan treballant per extingir-lo. Aquest afecta a un conjunt de canyes, properes a la zona del pas dels trens, tot i que aquests poden circular amb normalitat.