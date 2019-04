Problemes d'actes a Vilallonga

«L’acord queda aprovat per tres vots a favor, quatre en contra i una abstenció»

Actualitzada 04/04/2019 a les 19:30

«L’acord queda aprovat per tres vots a favor, quatre en contra i una abstenció». D’aquesta manera resumeix, l’acta oficial, una de les votacions (relacionada amb un reglament de Guàrdies Municipals) del darrer plenari de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp. Un quadre gràfic, unes línies abans, ja s’evidencia que l’equip de govern d’ERC i PSC va votar a favor (4 vots), el PDeCAT en contra (4) i el PP es va abstenir (1). Això obligava a repetir la votació i que decidís el vot de qualitat de l’alcalde. Però no es va arribar a votar de nou. És a dir, que en realitat no es va aprovar res. Però aquest no és l’únic problema derivat d’actes al consistori. La sessió del 4 de febrer passat de la Junta de Govern, integrada per l’equip de govern, va decidir no aprovar les tres actes anteriors. Afirmen no estar-hi d’acord. I això que havien assistit els mateixos que ara no les donen per bones. Potser hauran de revisar com recullen allò que passa a les reunions...