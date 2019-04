Prades busca un informador turístic

S’ofereix un contracte temporal de juny a setembre

Actualitzada 04/04/2019 a les 15:52

L’Ajuntament de Prades ha publicat una oferta de feina per cobrir una vacant d’informador turístic. Es tracta d’una feina amb contracte temporal per un període de quatre mesos, concretament de juny a setembre. La persona que es contracti haurà de fer tasques d’informador turístic i de suport a l’oficina i als punts d’informació del municipi.Pel que fa als requisits mínims per optar a aquesta vacant, l’Ajuntament demana que la persona tingui el grau en turismo o estigui cursant quart curs d’aquest ensenyament. En relació als idiomes, es demana nivel C1 de català i espanyol, nivel intermedi d’anglès i nivel bàsic de francès. També cal tenir cotxe propi i carnet de conduir B.L’oferta s’ha publicat a la borsa de treball de la URV i es pot consultar en aquest enllaç . Per a més informació cal contactar amb l’oficina de turisme de Prades a través del correu electrònic turisme@prades.cat o bé al telèfon 977 868 302.