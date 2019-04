La Junta Electoral obliga a despenjar pancartes de suport als presos a Valls, Alcover i Querol

Partit Popular i Ciutadans havien denunciat la presència dels elements en diferents edificis públics

Actualitzada 04/04/2019 a les 20:08

Descarten retirar símbols d’una església i d’espais oberts al públic

La Junta Electoral de Zona de Valls ha ordenat la retirada de les pancartes de suport al presos, dels llaços grocs i d’altres símbols «que exterioritzen la ideologia de determinats partits» que hi ha penjats en edificis públics de Valls, Alcover i Querol. En concret, es tracta de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Valls, de titularitat de la Generalitat, de l’Ajuntament de Querol i d’un edifici municipal ubicat al costat de l’Ajuntament d’Alcover. L’organisme dona 48 hores als responsables dels immobles perquè les treguin i demana als Mossos d’Esquadra que el proper 8 d’abril vagin a comprovar si ja no hi són. La resolució s’ha fet a instància de denúncies del Partit Popular i de Ciutadans.En el cas d’Alcover, la denúncia l’havia realitzada el Partit Popular i l’acord de la Junta Electoral de Valls menciona una pancarta en la qual hi diu ‘Llibertat presos polítics’, banderes estelades i llaços grocs que estan penjats en un edifici de titularitat municipal situat just al costat de l’Ajuntament. Per aquest motiu, la Junta demana a l’alcalde, Robert Figueras, que ho retiri.La situació és la mateixa en el cas d’una pancarta de suport als presos que penja de la façana de l’Ajuntament de Querol, i la Junta Electoral s’adreça a l’alcalde del municipi, Jordi Pijoan, perquè la tregui.A Valls, la simbologia es troba a la façana de l’Escola Oficial d’Idiomes i ordena a la Generalitat -mitjançant els serveis territorials d’Educació a Tarragona- que la tregui. L’ordre cita «símbols» i «pancartes que continguin al·lusions a presos polítics, exiliats, dret d’autodeterminació» o al judici del procés. La resolució concreta que totes aquestes expressions vulneren «flagrantment la neutralitat de l’organisme públic» ja que «exterioritzen la ideologia de determinats partits i persones que participen en el procés electoral però de la totalitat de la ciutadania».En el cas de Valls, la denúncia l’havia presentada Ciutadans, que també demanava la retirada d’una estelada situada a l’església de Sant Francesc. En aquest cas, la Junta Electoral no ha accedit a la petició del partit. L’organisme també ha rebutjat que es retirin «símbols, llaços, banderes estelades, pancartes o pintades» que es troben «en espais oberts al públic» de la capital de l’Alt Camp.La Junta Electoral de Valls dona 24 hores als afectats perquè puguin recórrer a la Junta Electoral Provincial.