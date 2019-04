La Canonja tanca, un any més, l'exercici 2018 amb superàvit

El Consistori tanca arribant als 8.617.218,19 euros

L’Ajuntament de la Canonja va celebrar el passat dimecres, 3 d’abril, un ple ordinari on es va donar compte de la liquidació del pressupost del passat exercici 2018. Un any més, els comptes municipals tanquen els números en positiu arribant als 8.617.218,19 euros.També es va ratificar la resolució d’alcaldia relativa a les tarifes bonificades del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers (EMT). Es van aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions a l’activitat comercial i empresarial i les de concessió de subvencions a empreses i nous emprenedors per la promoció de l’ocupació al municipi.El ple també va restar assabentat de les xifres del padró a 1 de gener de 2019 amb un registre de 5.902 habitants i va aprovar la proposta del sorteig de les meses electorals per a les eleccions generals del 28 d’abril.Finalment es va aprovar una moció conjunta de tots els grups municipals per a la incorporació de noms de dona al nomenclàtor de carrers de la Canonja.