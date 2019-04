L'Institut Berenguer IV de Cambrils acull les proves del Fem Matemàtiques

Es va fer la segona fase de la APMCM

Alumnes de diversos centres educatius d’arreu de Catalunya es van donar cita ahir a l’Institut Ramon Berenguer IV de Cambrils per participar en la segona fase del programa Fem Matemàtiques, on van posar a prova els seus coneixements sobre aquesta matèria.La jornada va desenvolupar-se durant tot el matí i la tarda amb l’alternança d’activitats lúdiques amb les proves proposades sobre matemàtiques. De bon matí, els participants van realitzar una prova ràpida per després poder gaudir d’un espectacle de màgia i matemàtiques a càrrec de Sergio Belmonte. Abans de dinar, els alumnes van competir també en una gimcana per equips i nivells a diversos indrets del municipi.A la tarda, després de la realització de les proves individuals, els estudiants van fer una de les activitats més vistoses: la construcció de cúpules de Leonardo da Vinci.Les proves que es van desenvolupar ahir s’emmarquen en la segona fase del Fem Matemàtiques organitzada per l’Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals (APMCM), la qual forma part de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT).El Fem Matemàtiques és una activitat que té la finalitat de contribuir a desenvolupar la competència matemàtica en tot l’alumnat de sisè de Primària i primer cicle de l’ESO. Permet intercanviar experiències i compartir propostes per part del professorat de les diferents comarques de Catalunya. A més, vol sensibilitzar la societat catalana en general sobre la necessitat de millora d’una educació matemàtica que afavoreixi el desenvolupament personal i la integració social d’uns ciutadans i ciutadanes lliures i responsables. Es tracta d’una activitat organitzada anualment per la FEEMCAT.