L'avenç científic l'han realitzat grups de recerca tarragonins del Joan XXIII, l’IISPV i la URV

Actualitzada 04/04/2019 a les 11:38

Un grup d’investigadors tarragonins, junt a d'altres de la resta de l’Estat, han identificat elements implicats en el control espontani del VIH, una capacitat que tenen tan sols un 1% dels malalts i que els permet evitar el desenvolupament del virus per si mateixos sense prendre tractament. Aquest avenç obre la porta a establir «potencials dianes terapèutiques» que es puguin estudiar en el futur per tal d’aconseguir la cura per la malaltia, segons han explicat els equips de recerca. Actualment, al món hi ha aproximadament 36,7 milions de persones que viuen amb infecció pel VIH i es calcula que prop de 1,8 milions d’individus es van infectar durant el 2017. A dia d’avui encara no hi ha una cura pel virus.La troballa l’han realitzada investigadors del grup de recerca d’Infecció i Immunitat (INIM) de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23), de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i de la Universitat Rovira i Virgili (URV), juntament amb un grup de recerca de l’IBIS/HUVR de Sevilla i en col·laboració amb altres grups de recerca de la Red de Investigación en Sida (RETICS-RIS) de l’Instituto de Salud Carlos III.Els científics informen que han estudiat un grup seleccionat de pacients infectats pel VIH dels anomenats «controladors d’elit», és a dir, que tenen la capacitat de controlar el virus per si mateixos, alguns d’ells durant molts anys, encara que no prenguin tractament antiretroviral. Per a la comunitat investigadora aquests pacients representen «un model idoni per aprofundir en el coneixement dels mecanismes mitjançant els quals els sistema immune d’algunes persones és capaç de controlar el virus de manera espontània». Segons els experts, els resultats obtinguts «han demostrat diferències entre els pacients que mantenen el control viral durant anys i els que perden el control virològic amb el temps».Tot i que el tractament mèdic actual és eficaç i permet millorar la salut dels pacients, prolonga la vida dels infectats i redueix les taxes de transmissió, no és curatiu. Per tant, els pacients de VIH han de prendre medicaments tota la vida. Per aquest motiu, un dels principals objectius actuals entre els investigadors en matèria de VIH és la recerca d’estratègies de tractament alternatives que potenciïn el sistema immune amb la finalitat d’assolir, el que s’anomena cura funcional del VIH o remissió virològica persistent.