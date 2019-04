Hard Rock vol començar les obres del complex de Vila-seca i Salou el maig del 2020

La primera fase preveu hotels, un casino, botigues i equipaments d’oci i entreteniment a tocar de PortAventura

Actualitzada 04/04/2019 a les 16:51

Les obres de la primera fase del Hard Rock Entertainment World a Vila-seca i Salou podrien començar el maig del 2020. Segons ha avançat TAC12 i ha pogut confirmar l’ACN, aquesta és la data que els operadors implicats en el projecte van posar damunt la taula dimecres en una reunió amb els integrants del consorci del Centre Recreatiu i Turístic (CRT). El projecte de Hard Rock, valorat en 2.000 milions d’euros, començarà per una primera fase d’uns 665 milions que contempla un miler d’habitacions hoteleres, un casino, una avinguda comercial amb botigues i equipaments adreçats a l’oci i l’entreteniment. Està previst que, en paral·lel a les obres, es faci l’adequació dels terrenys i dels serveis necessaris.Els primers treballs inclouran la construcció d'un hotel amb forma de la icònica guitarra de Hard Rock de 600 habitacions. En aquest hotel hi haurà l'únic casino que podrà tenir el complex, amb una superfície de fins a 10.000 metres quadrats.Per la seva banda, PortAventura desenvoluparà un segon hotel, d’unes 400 habitacions i enfocat al públic familiar, i Value Retail -l'empresa que gestiona La Roca Village- impulsarà un espai de 75 botigues al llarg d’una avinguda que vertebrarà el complex.Hard Rock preveu construir una gran piscina de 6.000 metres quadrats i un espai per a concerts amb capacitat per a 15.000 persones. A més, implantarà l’oferta Hard Rock Live -que ja ofereix a Las Vegas i Orlando- i que promociona «el millor entreteniment en directe» amb concerts i espectacles diversos.El pla també preveu construir nous recintes adreçats als congressos, que permetran multiplicar les xifres del Centre de Convencions de PortAventura, que el 2017 va superar els 250 congressos, convencions i esdeveniments, amb la participació de prop de 70.000 persones. A més, quan Hard Rock entri en funcionament, PortAventura vol obrir els 365 dies de l’any.El maig passat la Generalitat va autoritzar la llicència de casino per al complex d'oci i, més tard, la companyia va completar fins als 10 MEUR la fiança per fer efectiva l'adjudicació. El Pla Director Urbanístic (PDU) està aprovat des del 2016. A més, Hard Rock haurà de materialitzar la compra dels terrenys, que són propietat de La Caixa i tenen un preu de 120 milions d’euros.