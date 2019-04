Desmantellen una plantació de marihuana en una caseta prefabricada a Cambrils

S'han decomissat 35 plantes de marihuana i investiguen set persones per un delicte contra la salut pública

Actualitzada 04/04/2019 a les 11:23

La Policia Local de Cambrils i els Mossos d’Esquadra han desmantellat un punt de cultiu de marihuana a Cambrils. La plantació d’interior es trobava en una caseta prefabricada a la partida de les Comes del municipi, on els agents van intervenir 35 plantes. Hi ha un total de set persones investigades per un delicte contra la salut pública.La investigació es va iniciar quan la Patrulla Verda i la Unitat de Policia Administrativa i Seguretat (UPAS) de la Policia Local van localitzar indicis de l’existència de la plantació. A partir d’aquesta informació, es van incrementar les gestions d’investigació conjuntament amb la Unitat d’investigació dels Mossos per recollir tots els indicis necessaris per a l’entrada a la casa.L’operació policial conjunta es va fer el passat dilluns, 1 d’abril, a la tarda. Els agents van entrar a la nau, on van identificar a cinc persones i van comissar 35 plantes de marihuana en estat de creixement. L’endemà dimarts es van identificar dues persones més. Totes set estan investigades per un delicte contra la salut pública.Els agents van trobar en aquesta plantació nombrosos materials i estris com ara transformadors, , llums d’alt voltatge, filtres, ventiladors o un extractor, amb la qual cosa el punt de venda estava preparat per produir molta més quantitat de droga, segons el cos policial local.