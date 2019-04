Constantí recrearà 'La Passió de Crist' el dissabte 20 d'abril

'La Passió' constarà de sis escenes que transcorreran per diferents indrets del casc antic

Actualitzada 04/04/2019 a les 13:35

Constantí reviurà aquesta Setmana Santa els últims dies de la vida de Jesús, des de l’entrada a Jerusalem fins a la seva crucifixió. Serà el pròxim dissabte 20 d’abril, a partir de les 19h, amb la representació de La Passió de Crist, que anirà a càrrec de l’Associació d’Amics del Teatre de Constantí.La Passió constarà de sis escenes. Aquestes transcorreran per diferents emplaçaments del casc antic del municipi, entre els quals la Pista d’Estiu. Es representaran l’entrada a Jerusalem, el Sant Sopar, l’oració a l’hort de Getsemaní, la presentació de Jesús a Herodes, el judici davant Ponç Pilat, i la crucifixió i resurrecció.Prop d’una setantena de persones de Constantí treballen per donar forma a aquest projecte des del punt de vista artístic, de decoració i de vestuari. A més, els armats de Constantí també col·laboraran en diferents escenes d’aquesta Passió.Coincidint amb l’estrena de La Passió, s’ha recuperat també l’Associació d’Amics del Teatre de Constantí, una associació cultural que ja va existir fa uns anys i que englobarà tots els projectes teatrals com el Pessebre vivent i La Passió, a més d’altres propostes que properament es donaran a conèixer.