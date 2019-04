Constantí acollirà la XXIII Trobada d'Armats de les Comarques de Tarragona

La jornada de diumenge comptarà amb 22 colles

Actualitzada 04/04/2019 a les 17:42

Constantí acollirà diumenge, 7 d'abril, la XXIII Trobada d'Armats de les Comarques de Tarragona, que comptarà amb la presència d’un total de 22 colles d’armats de tot el territori.La jornada començarà amb la concentració dels participants a l'Escola Mn. Ramón Bergadà de 7 a 8 hores. Aquests es dirigiran al Pavelló de l'Institut, de 8.30 a 9.30 hores, per gaudir d’un esmorzar.Serà a les 10 del matí, quan les colles formaran a l’avinguda Onze de Setembre, on hi ha prevista la sortida i l'inici de la desfilada pels carrers del poble. En total, es preveu la presència de prop de 700 armats. A les 12 hores es preveu que comencin a arribar les colles a la plaça de les Escoles Velles on hi haurà el lliurament de cintes i records de la Trobada.