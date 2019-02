Dos ferits lleus en un accident a Montblanc

S’està donant pas alternatiu a la C-14, en el punt del succés

Actualitzada 03/02/2019 a les 12:44

Dos turismes han topat aquest matí a la C-14, al terme municipal de Montblanc. El servei d’emergències ha rebut l’avís a les 11.36 hores i ha activat tots els serveis per precaució. Diverses dotacions de bombers, patrulles dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del SEM s’han desplaçat fins al punt quilomètric 41 de la C-14, on ha tingut lloc el xoc entre els dos cotxes.A conseqüència de l’impacte dues persones han resultat ferides lleus i han estat ateses pel SEM. Per la seva banda, els bombers estan netejant la calçada on han quedat algunes restes dels vehicles i els Mossos d’Esquadra estan regulant el trànsit en aquesta carretera on s’està donant pas alternatiu.