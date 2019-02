Una incidència a la catenària entre Bellvitge i Garraf obliga a circular als trens en via única en aquest tram

Aquest tall està comportant retards de més d’una hora en les Rodalies de Catalunya R2 Sud, R2 Nord, R13, R14, R15 i R16

Actualitzada 02/02/2019 a les 17:13

Els trens de les línies R2 Sud, R2 Nord, R13, R14, R15 i R16 circulen per via única entre Bellvitge i Garraf per una incidència que afecta al subministrament elèctric de la catenària. Segons Renfe, aquesta avaria provoca retards d’almenys una hora en les línies que circulen per aquest tram.La incidència s’ha registrat cap a les tres de la tarda d’aquest dissabte i tècnics d’Adif treballen per restablir la circulació de trens en els dos sentits tan aviat com es pugui. Alguns usuaris de Rodalies de Catalunya han mostrat la seva indignació a les xarxes socials.